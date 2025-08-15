Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sinergi bank bjb-MNC Finance Dorong Pertumbuhan Kredit Otomoti

Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:41 WIB
MNC Finance dan bank bjb perkuat sinergi pembiayaan kendaraan lewat skema Joint Financing. Foto: bjb

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb memperluas sinergi dengan MNC Finance melalui perpanjangan kerja sama pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema Joint Financing.

Langkah ini menjadi strategi bank bjb untuk memperkuat portofolio kredit kendaraan dan menjawab permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk kendaraan baru maupun bekas.

Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Kamis (14/8/2025), dihadiri jajaran pimpinan kedua perusahaan.

Dari bank bjb hadir Pemimpin Divisi KPR & KKB Triastoto Hardjanto Wibowo, Pemimpin Divisi Credit Portofolio Risk Adrianus Ulun, CEO Regional IV Adie Arief Wibawa, dan Plt. Pemimpin Cabang Daan Mogot Jogy Soagahon. MNC Finance diwakili oleh Direktur Utama Mahjudin dan Direktur Edwin Andu.

Melalui skema Joint Financing, kedua pihak dapat mengelola risiko pembiayaan sekaligus memperluas akses kredit bagi masyarakat.

Konsumen akan mendapatkan pilihan pembiayaan yang lebih fleksibel, terjangkau, dan cepat, termasuk untuk pembelian kendaraan listrik.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Ayi Subarna, mengatakan kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan portofolio kredit, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan yang praktis bagi masyarakat.

“Kami ingin kerja sama ini membawa dampak positif tidak hanya bagi bisnis kami, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan solusi pembiayaan kendaraan yang praktis dan terjangkau,” ujarnya.

