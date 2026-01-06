Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Sinergi DPRD–Pemkot Terjaga, Pengesahan APBD Pekanbaru 2026 Ditargetkan Tepat Waktu

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:37 WIB
Sinergi DPRD–Pemkot Terjaga, Pengesahan APBD Pekanbaru 2026 Ditargetkan Tepat Waktu - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid usai rapat pembahasan APBD 2026. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 terus menunjukkan perkembangan positif.

DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmen bersama untuk menuntaskan pembahasan anggaran secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, yang turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh kesepahaman.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan bahwa pembahasan APBD 2026 berjalan kondusif dan komunikatif.

Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari proses demokrasi dalam menyatukan kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga:

“Pembahasan ini adalah upaya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah. DPRD dan Pemko tidak sedang berhadap-hadapan, melainkan duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Isa menjelaskan, DPRD memahami adanya keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan bahwa pembahasan APBD 2026 berjalan kondusif dan komunikatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APBD Pekanbaru  Pemkot Pekanbaru  Pekanbaru  DPRD Pekanbaru  APBD 2026  Agung Nugroho  Wali Kota Pekanbaru  Muhammad Isa Lahamid 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp