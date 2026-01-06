Sinergi DPRD–Pemkot Terjaga, Pengesahan APBD Pekanbaru 2026 Ditargetkan Tepat Waktu

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:37 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 terus menunjukkan perkembangan positif.

DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmen bersama untuk menuntaskan pembahasan anggaran secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, yang turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh kesepahaman.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan bahwa pembahasan APBD 2026 berjalan kondusif dan komunikatif.

Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari proses demokrasi dalam menyatukan kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

“Pembahasan ini adalah upaya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah. DPRD dan Pemko tidak sedang berhadap-hadapan, melainkan duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Isa menjelaskan, DPRD memahami adanya keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.