JPNN.com - Ekonomi - Industri

Sinergi Hilirisasi Batu Bara Mewujudkan Kemandirian Energi Nasional

Sabtu, 10 Januari 2026 – 13:15 WIB
MIND ID dan Pertamina menandatangani kerja sama pada Jumat (9/1). Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com - JAKARTA - Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID bersama PT Pertamina (Persero) menguatkan kolaborasi demi mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor energi nasional

Kerja sama itu difokuskan pada percepatan hilirisasi batu bara menjadi menjadi produk energi alternatif seperti synthetic natural gas (SNG), dimethyl ether (DME) dan methanol melalui penguatan rantai mineral, batu bara, dan energi nasional.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara MIND ID dan Pertamina, Jumat (9/1). Inisiatif itu menjadi wujud nyata peran aktif MIND ID menjalankan mandat yang diberikan pemerintah dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi melalui pemanfaatan teknologi hilirisasi batu bara.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa mengatakan bahwa kerja sama antara MIND ID dan Pertamina mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional.

Sebagai negara besar, Indonesia sangat membutuhkan diversifikasi energi yang mampu menopang pembangunan. “Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional,” kata dia.

Sigit menambahkan hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.

Melalui kerja sama dengan Pertamina, MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

