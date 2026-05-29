Sinergi Kabupaten/Kota di Jateng Pacu Pariwisata dan Ekonomi Syariah 2027

Jumat, 29 Mei 2026 – 16:10 WIB

jpnn.com, GROBOGAN - Pemerintah kabupaten/kota bersinergi dan mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menggenjot sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah pada 2027.

Hal itu itu mengemuka dalam kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 wilayah Kedungsapur di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat, 29 Mei 2026.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Hadir pula kepala daerah di wilayah Kedungsepur meliputi Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kota Semarang, dan Grobogan.

Bupati Demak Eisti'anah menyatakan akan terus mendukung dan menyukseskan target dari Pemprov Jateng untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

"Kabupaten Demak siap mendukung dengan menetapkan usaha pariwisata ramah muslim di lima tempat. Target selanjutnya yaitu menetapkan produk yang tersertifikasi halal," ujarnya.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan akan mengembangkan pariwisata yang mengakomodasi wilayah Borobudur, Solo, Kopeng, dan Rawapening.

Dalam rangkan mendukung wisata ramah muslim, pihaknya juga sudah mempersiapkan empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang bersertifikat halal.