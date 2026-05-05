Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Sinergi Lintas Sektor, Upaya Tekan Stunting di Pedalaman Banten

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:26 WIB
Sinergi Lintas Sektor, Upaya Tekan Stunting di Pedalaman Banten - JPNN.COM
Sinergi lintas sektor diperkuat untuk menekan angka stunting di wilayah pedalaman Banten. Foto: Baznas

jpnn.com, BANTEN - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) memperkuat sinergi untuk menekan angka stunting di wilayah pedalaman Lebak, Banten.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Saba Budaya Mendukbangga yang berlangsung pada 30 April hingga 1 Mei 2026 di Kecamatan Leuwidamar.

Program ini berfokus pada pemantauan pelaksanaan Bangga Kencana dan MBG 3B, khususnya bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca Juga:

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan pihaknya menyalurkan bantuan langsung kepada keluarga berisiko stunting melalui program Bantuan Sembako GENTING.

“Kolaborasi bersama Kemendukbangga adalah komitmen kuat Baznas mengentaskan stunting di Indonesia. Kami sengaja turun ke pedalaman Lebak agar intervensi gizi tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).

Baznas juga menyalurkan 30 paket program Sehat Bertumbuh sebagai bagian dari intervensi kesehatan dan gizi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Bantuan tersebut akan diberikan secara berkelanjutan sebanyak 12 kali selama tiga bulan ke depan.

“Lewat penyaluran paket Sehat Bertumbuh yang berkesinambungan, kami berharap anak-anak di Leuwidamar tumbuh dengan gizi optimal,” kata Sodik.

Sinergi lintas sektor diperkuat untuk menekan angka stunting di wilayah pedalaman Banten

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stunting  pedalaman banten  lintas sektor  Baznas  Kemendukbangga 
BERITA STUNTING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp