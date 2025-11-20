Sinergi Menuju Swasembada Pangan, Mentan Amran Pimpin Apel Nasional Pertanian

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan Apel Nasional Bersama Menteri Pertanian, secara hybrid meeting dari Ruang SAS, Lantai 2 Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (20/11).

Apel Nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan diikuti oleh jajaran pimpinan dan unit kerja strategis Kementerian Pertanian, antara lain pejabat Eselon I dan Eselon II Kementan, BPPSDMP, BRMP se-Indonesia, Penyuluh Pertanian se-Indonesia, Pengurus Kelompoktani dan Gapoktan, Mahasiswa Polbangtan, Siswa SMK dan Petani milenial sebanyak 40.000 partisipasi tergabung dalam zoom.

Kehadiran seluruh komponen ini menegaskan kuatnya konsolidasi nasional dalam menggerakkan percepatan swasembada pangan secara terstruktur dari pusat hingga daerah.

Apel nasional diharapkan dapat memperkuat sinergi, memperjelas target operasional, dan mempercepat implementasi berbagai program strategis Kementan.

Dalam arahannya Mentan Amran menyampaikan peningkatan signifikan produksi beras pada tahun 2025 menjadi salah satu capaian yang paling disorot dalam Apel Nasional.

Data KSA BPS menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencatat lonjakan produksi yang tidak hanya menguatkan stok nasional, tetapi juga menandakan efektivitas berbagai program percepatan yang dilakukan di lapangan. Pencapaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa langkah konsolidasi nasional, penguatan peran penyuluh, dan intervensi teknis Kementerian Pertanian telah memberikan hasil yang nyata.

“Produksi beras tahun 2025 naik menjadi 34,77 juta ton. Kenaikan 4,15 juta ton ini adalah bukti kerja nyata penyuluh dan petani di lapangan. Makin dekat dengan swasembada,” tutur Mentan Amran.

Dia menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan membutuhkan konsolidasi total dari pusat hingga daerah, terutama mengoptimalkan peran penyuluh pertanian ASN.