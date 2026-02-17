Sinergi Olahraga dan Layanan Finansial di Coast to Coast Bersama bank bjb

jpnn.com, BANDUNG - Event Coast to Coast Night Trail Ultra sukses diselenggarakan dengan lancar dan penuh semangat. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri turut ambil bagian dalam ajang yang menggabungkan tantangan fisik dan keindahan alam tersebut.

Sejak start hingga garis finis, suasana kompetisi terasa hidup dengan antusiasme peserta yang tinggi. Rute yang dilalui menghadirkan pengalaman berlari yang berbeda.

Peserta disuguhi pemandangan pantai, perbukitan, serta lintasan malam yang menantang. Keindahan alam yang berpadu dengan tingkat kesulitan lintasan membuat ajang ini semakin berkesan bagi para pelari.

Kehadiran bank bjb dalam event ini memberikan nilai tambah bagi peserta. Berbagai kemudahan dan dukungan dihadirkan untuk menunjang kenyamanan, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan lomba.

Dukungan program promo serta kemudahan transaksi menjadi bagian dari komitmen bank bjb terhadap komunitas olahraga. Sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan, seperti layanan informasi, akses transaksi yang mudah, serta booth layanan di area acara.

Para pelari menyambut positif dukungan tersebut. Rizal, peserta asal Bandung, mengatakan kemudahan yang diberikan membuat proses mengikuti lomba terasa lebih praktis, terutama karena ia mendapatkan promo tiket melalui program menabung di bank bjb.

Hal senada disampaikan peserta lain asal Jakarta, Danang, yang menilai kehadiran bank bjb mempermudah dirinya memperoleh tiket event. Sementara itu, pelari ultra trail Dani Chika mengaku ajang ini selalu dinantikan setiap tahun.

“CTC Ultra adalah salah satu ajang yang saya tunggu tiap tahunnya. Dukungan bank bjb menghadirkan pengalaman lebih bagi peserta, mulai dari kemudahan layanan hingga program promo,” ujarnya.