JPNN.com - Pendidikan

Sinergi Sekolah dan Densus 88, Perkuat Guru Sebagai Pelindung Remaja dari Radikalisme

Jumat, 13 Maret 2026 – 11:41 WIB
Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang bersama Redea Institute menggelar rangkaian kolaborasi strategis dengan Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri untuk membentengi ekosistem sekolah dari ancaman radikalisme dan kekerasan. Foto: Dok. HighScope Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Institusi pendidikan kini memegang peranan vital melampaui sekadar transfer ilmu akademis di tengah pesatnya arus informasi digital yang menyasar kerentanan emosional remaja.

Menyadari hal tersebut, Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang bersama Redea Institute menggelar rangkaian kolaborasi strategis dengan Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri untuk membentengi ekosistem sekolah dari ancaman radikalisme dan kekerasan.

Rangkaian program itu dimulai dengan sesi edukasi bagi orang tua dan siswa pada pertengahan Februari 2026, yang juga menghadirkan para psikolog sekolah untuk membahas navigasi emosi remaja di dunia digital.

Bersama dengan tim Densus 88, pemaparan memberikan gambaran lengkap mengenai pentingnya peran orang tua sebagai benteng pelindung bagi anak dalam menghadapi semua pengaruh dari dunia digital yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan para siswa.

Tidak lengkap bila pembekalan hanya diberikan kepada orang tua dan siswa. Pilar sekolah lainnya pun harus mendapatkan hal yang sama.

Puncaknya, sebuah sesi khusus bagi para guru dan staf dilaksanakan pada Rabu, 11 Maret 2026, di Black Box Theater, Sekolah HighScope Indonesia TB. Simatupang.

Sejak didirikan pada 1996, HighScope Indonesia Institute, yang berevolusi menjadi Redea Institute, sepenuhnya menjunjung tinggi kolaborasi antara rumah dan sekolah (home-school collaboration) untuk dapat memberikan yang terbaik bagi siswa.

Nilai-nilai kehidupan seperti saling menghormati, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan telah ditanamkan sejak dini kepada seluruh siswa-siswi di Sekolah HighScope Indonesia, yang akan berganti nama menjadi Sekolah Eco Socio Tech pada Juli 2026 mendatang.

