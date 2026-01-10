Sinergi Strategis Antar-BUMN Bisa Perkuat Fondasi Energi Nasional

Sabtu, 10 Januari 2026 – 19:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat kolaborasi strategis dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kerja sama itu difokuskan pada percepatan hilirisasi batu bara menjadi produk energi alternatif pengganti LPG.

Melalui teknologi proses gasifikasi, batu bara akan diubah menjadi Synthetic Natural Gas (SNG), selanjutnya diproses pemurnian dan didehidrasi menjadi Dimethyl Ether (DME), sebagai energi alternatif pengganti LPG.

Langkah transformatif itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara Pertamina dan MIND ID yang disaksikan oleh Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santoso, Jumat (9/1/2026).

Inisiatif ini menjadi wujud nyata peran aktif kolaborasi BUMN Energi dan Pertambangan dalam menjalankan mandat yang diberikan pemerintah guna mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi melalui pemanfaatan teknologi gasifikasi batu bara.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa, menyampaikan kerja sama antara Pertamina dan MIND ID mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional.

Baca Juga: Emiten Grup MIND ID Cetak Performa Impresif Sepanjang 2025

Sebagai negara besar Indonesia sangat membutuhkan diversifikasi energi yang mampu menopang pembangunan.

“Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sigit.