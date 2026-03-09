Singapore Airlines, Penghubung Langkah Dunia Menuju Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA) terus memberi kontribusi nyata tahun ke tahun bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Maskapai dengan jaringan internasional yang melayani penerbangan lebih dari 120 kota di 46 negara di dunia ini menjadi penghubung masyarakat Asia untuk bisa berkeliling lewat jalur udara dengan nyaman dan aman.

Di Asia Tenggara, maskapai dengan hub utama di Bandara Changi Singapura ini melayani penerbangan dari dan menuju Jakarta, Surabaya, Denpasar-Bali, Yogyakarta, Medan, Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur, Penang, Manila, Cebu, Hanoi, Ho Chi Minh City, Pnom Penh, Siem Reap, Yangon, dan Bandar Seri Begawan.

Kehadiran Singapore Airlines memberikan sejumlah manfaat dan kontribusi penting untuk Indonesia di bidang ekonomi, pariwisata, dan konektivitas internasional. Singapore Airlines menghubungkan kota-kota di Indonesia dengan negara-negara di dunia melalui hub utamanya di Singapore Changi Airport.

Salah satu rute penerbangan tersibuk Singapore Airlines ialah dari Jakarta menuju Singapore maupun sebaliknya. Kegiatan ekonomi dan bisnis kedua negara yang berpusat di Jakarta dan Singapura menjadi alasan Singapore Airlines memberikan jadwal jam terbang terbanyak untuk menuju ibu kota Indonesia tersebut.

Dilansir dari Mainly Miles, Singapore Airlines menambah jadwal menjadi 9 kali penerbangan per hari dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Airport Jakarta pada Mei 2025 lalu. Oleh karena itu, jumlah penerbangan Singapore Airlines dari Singapura ke Jakarta dalam satu minggu mencapai 63 flights dan kurang lebih 3.285 flights per tahun.

Kehadiran Singapore Airlines untuk membantu perkembangan sektor pariwisata Indonesia juga ditunjukkan dengan jumlah penerbangan maskapai tersebut ke wilayah-wilayah tujuan turis seperti Bali, Surabaya dan Medan.

Rute penerbangan Singapore Airlines dari Singapura menuju Bandara Ngurah Rai merupakan yang tersibuk kedua setelah Jakarta.