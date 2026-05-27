Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Singapore Open 2026: Saat Momentum Jonatan Christie Mendadak Hilang

Rabu, 27 Mei 2026 – 19:05 WIB
Singapore Open 2026: Saat Momentum Jonatan Christie Mendadak Hilang - JPNN.COM
Jonatan Christie gugur di babak pertama Singapore Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie harus menghentikan langkahnya lebih cepat pada ajang Singapore Open 2026.

Jojo -sapaan Jonatan- gagal melewati hadangan wakil India Prannoy H S di babak pertama turnamen BWF Super 750 itu.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5/2026), Jojo sebenarnya sempat membuka asa seusai merebut gim pertama dengan skor telak 21-10.

Baca Juga:

Namun, situasi berubah pada dua gim berikutnya. Prannoy mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga akhirnya menang 12-21, 18-21 dalam duel berdurasi 61 menit itu.

Seusai pertandingan, Jojo mengaku kondisi lapangan cukup memberi tantangan tersendiri sepanjang laga.

"Bermain di Singapore Open memang selalu ada situasi yang kadang menguntungkan, tetapi di sisi lain juga menyulitkan," ucapnya.

Baca Juga:

Peraih emas Asian Games 2018 itu merasa sudah mencoba berbagai cara untuk keluar dari tekanan, terutama saat tertinggal pada interval gim ketiga.

"Di gim ketiga saya sebenarnya sudah berusaha mencari cara supaya bisa lepas dari tekanan."

Jonatan Christie harus menghentikan langkahnya lebih cepat pada ajang Singapore Open 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jonatan Christie  Singapore Open  Singapore Open 2026  Jojo  bulu tangkis 
BERITA JONATAN CHRISTIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp