Singapore Open 2026 Super 750 Bergulir Pekan Ini

jpnn.com - SINGAPORE - Setelah dua pekan beruntun menghadirkan turnamen level Super 500, BWF World Tour pekan ini tiba di Singapore Open 2026 Super 750.

Pada dua ajang sebelumnya, yakni Thailand Open 2026 Super 500 dan Malaysia Masters 2026 Super 500, tak semua pemain-pemain top hadir bareng.

Ada yang hanya main di Thailand atau cuma di Malaysia saja, bahkan ada yang sama sekali tidak ikut serta seperti tunggal putri nomor satu dunia An Se Young

Namun, di Singapore Open 2026 Super 750 yang menjanjikan hadiah dan poin lebih gede ketimbang Super 500, para raja dan para ratu badminton hadir.

Persaingan bakal lebih ramai dan bergengsi sejak babak pertama atau 32 Besar di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5).

Tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon yang pada Malaysia Masters 2026 kemarin menjadi juara, mendapat undian dan bagan yang tak mudah.

Intanon berada di bagan bawah bersama Michelle Li, Akane Yamaguchi, hingga unggulan kedua Wang Zhi Yi.

Pada Malaysia Masters 2026, Intanon memamerkan pesonanya. Terbilang tak lagi muda (31 tahun), Intanon menunjukkan api di hati dan energi di kakinya menyatu dengan baik.