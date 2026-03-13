Singapura Gagal

Singapura GagalOleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Setiap kali ke Suzhou tidak pernah lagi bermalam di situ. Pilih balik ke Shanghai atau ke Hangzhou: sama-sama hanya dua jam naik mobil.
Padahal saya ingin sekali punya waktu nostalgia: ke masa 30 tahun nan lalu. Saat saya kali pertama ke Suzhou.
Waktu itu saya hanya ingin melihat apa yang disebut ''Singapura II''. Seperti apa. Itulah proyek 1.000 hektare yang diusulkan Singapura untuk dikerjakan bersama Tiongkok: Industrial Estate.
Waktu itu Singapura merasa jauh lebih hebat daripada Tiongkok yang masih miskin. Pun Deng Xiaoping. Saat berkunjung ke Singapura pemimpin tertinggi Tiongkok tersebut mengakui: harus belajar dari Singapura.
Maka Singapura menawarkan proyek percontohan kawasan industri modern untuk Tiongkok. Yakni proyek yang bisa disebut sebagai duplikat kisah sukses kawasan industri Jurong di Singapura.
Memang proyek itu mirip sekali Jurong.
Identitas Singapura kuat sekali di sana. Dua patung besar dibangun di gerbangnya: Patung Merlion. Singanya Singapura. Menjulang tinggi.