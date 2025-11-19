Singapura Tembus Putaran Final Piala Asia 2027 Mengikuti Langkah Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sepak bola Singapura membuat sejarah dengan tampil untuk kali pertama di putaran final Piala Asia 2027.

Kepastian tersebut didapatkan setelah tim berjuluk The Lions raih kemenangan dengan skor 2-1 atas Hong Kong di Kai Tak Stadium, Kowloon, Selasa (18/11).

Pada laga ini pemilik juara empat gelar Piala AFF tersebut tertinggal terlebih dahulu melalui Matt Orr di menit ke-14.

Singapura mampu bangkit dengan mencetak dua gol balasan melalui Shawal Anuar pada menit ke-63 dan Ilhan Fandi (68).

Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Gavin Lee itu menjadi pemuncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Asia 2027.

Tercatat Harris Harun dan kolega mampu mengungguli Hong Kong di posisi kedua kendati masih punya satu laga tersisa.

Bagi sepak bola Singapura hasil yang diraih merupakan sejarah baru mengingat kali terakhir tim asal Semenanjung Malaka itu tampil di Piala Asia pada 1984.

Pada saat itu Singapura mentas setelah menjadi tuan rumah ajang akbar sepak bola benua Kuning itu.