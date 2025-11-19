Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Singapura Tembus Putaran Final Piala Asia 2027 Mengikuti Langkah Timnas Indonesia

Rabu, 19 November 2025 – 01:10 WIB
Singapura Tembus Putaran Final Piala Asia 2027 Mengikuti Langkah Timnas Indonesia - JPNN.COM
Selebrasi Ilhan Fandi seusai memastikan kemenangan Singapura atas Hong Kong pada menit ke-68 pada laga Kualifikasi Piala Asia 2027 di Kai Tak Stadium, Kowloon, Selasa (18/11). Foto: Dokumentasi FAS

jpnn.com, JAKARTA - Sepak bola Singapura membuat sejarah dengan tampil untuk kali pertama di putaran final Piala Asia 2027.

Kepastian tersebut didapatkan setelah tim berjuluk The Lions raih kemenangan dengan skor 2-1 atas Hong Kong di Kai Tak Stadium, Kowloon, Selasa (18/11).

Pada laga ini pemilik juara empat gelar Piala AFF tersebut tertinggal terlebih dahulu melalui Matt Orr di menit ke-14.

Baca Juga:

Singapura mampu bangkit dengan mencetak dua gol balasan melalui Shawal Anuar pada menit ke-63 dan Ilhan Fandi (68).

Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Gavin Lee itu menjadi pemuncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Asia 2027.

Tercatat Harris Harun dan kolega mampu mengungguli Hong Kong di posisi kedua kendati masih punya satu laga tersisa.

Baca Juga:

Bagi sepak bola Singapura hasil yang diraih merupakan sejarah baru mengingat kali terakhir tim asal Semenanjung Malaka itu tampil di Piala Asia pada 1984.

Pada saat itu Singapura mentas setelah menjadi tuan rumah ajang akbar sepak bola benua Kuning itu.

Singapura membuat sejarah baru dengan tampil tembus babak putaran final Piala Asia 2027 mengikuti langkah Timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Asia  Timnas Indonesia  Singapura  Piala AFF 
BERITA PIALA ASIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp