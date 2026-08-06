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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Singapura vs Timnas Indonesia: Cahya Supriadi Ambil Alih Posisi Nadeo Argawinata?

Kamis, 06 Agustus 2026 – 13:06 WIB
Singapura vs Timnas Indonesia: Cahya Supriadi Ambil Alih Posisi Nadeo Argawinata? - JPNN.COM
Nadeo Argawinata, beberapa waktu lalu. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga penentuan Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) mendatang.

Selain peluang lolos ke semifinal, sorotan juga tertuju pada siapa yang akan mengawal gawang Skuad Garuda.

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Nadeo Belum Meyakinkan

Posisi Nadeo Argawinata sebagai kiper utama mulai mendapat perhatian setelah penampilannya dalam dua pertandingan terakhir kurang begitu meyakinkan.

Kiper anyar Persija Jakarta itu tampil saat Indonesia menang telak 5-1 atas Kamboja dan ketika takluk 0-3 dari Vietnam. Pada dua laga tersebut, Nadeo melakukan kesalahan yang berujung gol lawan.

Kesalahan pertama terjadi saat menghadapi Kamboja. Upaya Nadeo menghalau tendangan melengkung Sokmeng Chea justru mengenai tiang sebelum bola masuk ke dalam gawang.

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Situasi serupa kembali terlihat ketika Indonesia berjumpa Vietnam. Tembakan Nguyen Van Vi dari sudut sempit berhasil bersarang di gawang setelah Nadeo gagal mengantisipasi arah bola.

Cahya Supriadi Bisa Jadi Opsi

Kondisi itu membuka peluang bagi Cahya Supriadi untuk tampil sebagai starter. Kiper PSIM Yogyakarta itu sebelumnya dipercaya bermain saat Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0. Pada laga tersebut, Cahya tampil solid dan berhasil mencatatkan clean sheet.

Persaingan di posisi kiper Timnas Indonesia memanas jelang lawan Singapura. Cahya Supriadi menggeser Nadeo Argawinata?

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TAGS   Timnas Indonesia  Nadeo Argawinata  Cahya Supriadi  Singapura vs Timnas Indonesia  Piala AFF 2026 
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