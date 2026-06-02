JPNN.com - Entertainment - Musik

Singel Terbaru Ariana Grande Raih Suara Terbanyak di Polling Billboard, Wow

Selasa, 02 Juni 2026 – 04:13 WIB
Ariana Grande. Foto: Reuters

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ariana Grande berhasil meraih posisi teratas dalam jajak pendapat musik baru terbaik pekan ini yang digelar Billboard.

Singel terbarunya berjudul Hate That I Made You Love Me menjadi pilihan favorit para penggemar.

Hasil pemungutan suara yang ditutup pada Minggu (31/5) waktu setempat menunjukkan lagu tersebut memperoleh lebih dari separuh total suara yang masuk.

Sejak jajak pendapat dibuka pada Jumat (29/5), karya terbaru Ariana konsisten memimpin perolehan suara.

Pencapaian itu menjadi sinyal positif menjelang perilisan album studio kedelapan Ariana yang bertajuk Petal. Album tersebut dijadwalkan meluncur pada 31 Juli mendatang.

Hate That I Made You Love Me dipilih sebagai singel utama yang membuka era baru perjalanan musik Ariana.

Lagu tersebut menandai kembalinya sang penyanyi ke industri rekaman setelah fokus pada berbagai proyek lain dalam beberapa waktu terakhir.

Album Petal akan dirilis melalui label milik Ariana, BabyDoll Music, yang bekerja sama dengan Republic Records untuk distribusinya.

TAGS   Ariana Grande  Singel terbaru  Billboard  lagu baru 
