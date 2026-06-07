Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Singgung Karakter Prakarsa Kitabuming di Ghost In The Cell, Hasto PDIP: Sangat Simbolis

Minggu, 07 Juni 2026 – 16:30 WIB
Singgung Karakter Prakarsa Kitabuming di Ghost In The Cell, Hasto PDIP: Sangat Simbolis - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6). Aristo/JPNN

jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai film Ghost in the Cell karya Joko Anwar sarat akan kritik sosial yang tajam, karena menggambarkan perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, serta keserakahan berujung pada tindakan korupsi.

Hal itu disampaikan Hasto setelah ikut nobar Ghost in the Cell dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

"Dalam film ini Joko Anwar dengan sangat cerdas menyampaikan bagaimana ada pengusaha yang sangat tamak, sehingga ketika dia ditangkap, dipenjara pun karena kasus korupsi," kata dia, Minggu.

Baca Juga:

Hasto secara spesifik menyoroti karakter Prakarsa Kitabuming, pengusaha korup dalam film yang dinilai refleksi situasi sosial.

Dia mengatakan Prakarsa dalam film digambarkan berasal dari Solo dan tetap menikmati kemewahan dari dalam penjara.

"Pengusaha yang namanya Prakarsa Kitabuming ini kemudian masih menikmati kemewahan yang luar biasa dan kemudian yang kritik sosialnya, dia berasal dari Solo. Nomor registrasinya 2106 1961. Ini sangat simbolis. Maka ini film yang mencerdaskan," ujar Hasto.

Baca Juga:

Dia juga menambahkan bahwa film Ghost in the Cell menjadi kritik terhadap peringatan keras terkait pengelolaan negara. 

"Kader-kader PDIP wajib menonton dan semuanya untuk melihat pesan-pesan yang disampaikan, meskipun tampak ada kengerian, tetapi itulah kalau negara tidak dikelola dengan baik, apa yang disampaikan di dalam film dengan berbagai kritik sosial, politik dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa terjadi," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ghost In The Cell menjadi kritik terhadap peringatan keras soal pengelolaan negara. Singgung sosok Prakarsa Kitabuming.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hasto  Hasto Kristiyanto  PDIP  Ghost in the Cell  korupsi  Joko Anwar 
BERITA HASTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp