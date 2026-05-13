Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Sinqua Walls Dipastikan Terlibat dalam Sekuel Superman

Rabu, 13 Mei 2026 – 15:55 WIB
Sinqua Walls Dipastikan Terlibat dalam Sekuel Superman - JPNN.COM
Aktor Sinqua Walls. Foto: ANTARA/Instagram/sinquawalls

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Sekuel terbaru dari 'Superman' yang diberi judul 'Man of Tomorrow' dikabarkan akan menghadirkan aktor baru.

Dilansir The Hollywood Reporter, adapun pemeran baru yang terlibat yakni Sinqua Walls.

Akan tetapi, detil karakter yang akan diperankan Sinqua Walls belum terungkap secara gamblang.

Baca Juga:

Sekuel film Superman saat ini masih dalam proses syuting di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.

Nama Sinqua Walls dikenal saat membintangi serial televisi klasik Amerika Serikat pada 2000an, Friday Night Lights.

Pada 2024, dia tampil dalam serial Fight Night: The Million Dollar Heist bersama Kevin Hart, Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, dan Don Cheadle.

Baca Juga:

Selain serial, Sinqua Walls juga bermain pada film remake White Men Can't Jump yang tayang di platform Hulu dan Carry-On di Netflix, sebagai teman baik agen TSA Taron Egerton.

Pria berusia 41 tahun itu juga membintangi film komedi horor The Blackening.

Sekuel terbaru dari 'Superman' yang diberi judul 'Man of Tomorrow' dikabarkan akan menghadirkan aktor baru.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Superman  Sinqua Walls  Film Superman: Man of Tomorrow  Man of Tomorrow 
BERITA SUPERMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp