JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sinyal Bahaya buat PSM, Persib Siap Tempur Habis-habisan di Parepare

Sabtu, 16 Mei 2026 – 19:45 WIB
Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan menjadi harga mati bagi Persib Bandung saat tandang ke markas PSM Makassar. 

Duel panas itu akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga itu akan menjadi salah satu pertandingan paling krusial bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar juara.

Persib saat ini masih bersaing ketat di papan atas klasemen dan wajib menyapu bersih dua laga sisa, jika ingin memastikan trofi jatuh ke tangan mereka.

Meski datang dengan kondisi pincang, Persib memastikan tidak akan menurunkan intensitas permainan.

Maung Bandung kehilangan sejumlah sosok penting sekaligus dalam pertandingan nanti.

Pelatih kepala Bojan Hodak dipastikan absen mendampingi tim di pinggir lapangan karena akumulasi kartu kuning.

Dua pilar utama Persib, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, juga harus menepi akibat hukuman serupa.

Persib Bandung siap tampil habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar untuk memutuskan langkah meraih gelar juara hattrick BRI Super League 2025/26.

TAGS   Persib Bandung  PSM Makassar  BRI Super League 2026  Bojan Hodak 
