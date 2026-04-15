JPNN.com - Internasional - Global

Sinyal Baik dari Trump soal Lanjutan Perundingan dengan Iran, Syukurlah

Rabu, 15 April 2026 – 07:41 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terbaru terkait pertikaian AS dengan Iran.

Trump optimis tentang kemungkinan dimulainya kembali perundingan dengan Iran.

Dia mengatakan, perundingan bisa terjadi dalam dua hari ke depan di Pakistan.

"Sesuatu bisa terjadi dalam dua hari ke depan,” kata Trump dalam wawancara telepon dengan New York Post, Selasa.

Dalam proses perundingan dengan Iran, Trump merujuk pada Marsekal Lapangan Pakistan Jenderal Asim Munir, yang memiliki hubungan kuat dengan Trump ketika ia berupaya menengahi penyelesaian konflik Pakistan-India tahun lalu.

"Dia fantastis, dan karena itu kemungkinan besar kami akan kembali ke sana," kata Trump.

Sekitar satu jam sebelum pernyataan tersebut, Trump berusaha meredam prospek kembalinya perundingan ke Pakistan, dengan mengatakan kepada Post dalam panggilan telepon terpisah.

“Kami mungkin akan pergi ke lokasi lain. Kami sudah mulai memikirkan lokasi lain (untuk perundingan),” ujarnya.

Sumber Anadolu

Donald Trump  Amerika Serikat  Iran  Selat Hormuz 
