JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sinyal dari Prancis, Persib Bandung Dikabarkan Kian Dekat Dapatkan Layvin Kurzawa

Selasa, 20 Januari 2026 – 18:33 WIB
Layvin Kurzawa digosipkan sedang menjalin komunikasi dengan Persib Bandung. Foto: REUTERS/Stephane Mahe.

jpnn.com - Rumor kedatangan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung kian mendekati kenyataan.

Bek kiri asal Prancis itu disebut sudah berada di ambang pintu masuk Indonesia untuk segera berseragam Maung Bandung.

Kabar tersebut diperkuat media ternama Prancis, L’Equipe.

Dalam laporan terbarunya, L’Equipe menyebut Kurzawa akan segera terbang ke Indonesia guna merampungkan proses kepindahannya ke Persib.

Penandatanganan kontrak bahkan dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu disebut akan dikontrak hingga akhir musim 2025/26.

Dalam judul beritanya, L’Equipe menulis, “Bursa transfer: Layvin Kurzawa akan bergabung dengan klub di Indonesia."

Status bebas transfer disebut menjadi salah satu faktor yang mempermudah langkah sang pemain menuju Bandung.

"Bebas tanpa ikatan kontrak, mantan pemain PSG, Layvin Kurzawa, dijadwalkan tiba di Indonesia untuk bergabung dengan Persib Bandung," tulis L'Equipe. dikutip JPNN, Selasa (20/1/2026).

