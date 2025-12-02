Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sinyal Positif Alfeandra Dewangga Dapat Kepercayaan Pelatih Bojan Hodak

Selasa, 02 Desember 2025 – 14:14 WIB
Sinyal Positif Alfeandra Dewangga Dapat Kepercayaan Pelatih Bojan Hodak - JPNN.COM
Gelandang Alfeandra Dewangga saat menjalani latihan perdana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (30/6/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu (30/11/2025) malam, masih menyisakan sebuah cerita.

'Si Anak Hilang' Alfeandra Dewangga, akhirnya mendapatkan menit bermain dari pelatih Bojan Hodak.

Dewangga harus menunggu hingga pekan ke-13, sampai akhirnya Hodak mau memberinya kepercayaan. Bukan hal mudah baginya bisa menjalani debut di klub yang pernah dibelanya, beberapa tahun lalu itu.

Baca Juga:

Eks penggawa PSIS Semarang itu hampir jarang dimainkan pelatih saat timnya bertanding di kompetisi domestik atau AFC Champions League Two (ACL 2).

Terakhir kali Dewangga main yakni saat tampil di ACL 2 melawan Selangor FC pada 23 Oktober 2025. Setelahnya dia hanya jadi pemanis bangku cadangan saja.

Namun, pada laga kemarin, Dewangga tampil penuh 90 menit. Dia bahkan diturunkan sebagai starter dan menjadi bek sayap kiri.

Baca Juga:

Pelatih Bojan Hodak memang sosok pelatih yang tegas. Secara terang-terangan Hodak mengungkapkan jika Dewangga belum layak diturunkan.

Dia pun menyinggung waktu adaptasi pemain baru yang berbeda-beda.

Alfeandra Dewangga akhirnya tampil penuh saat Persib mengalahkan Madura United. Bojan Hodak ungkap alasan jarangnya dimainkan dan puji perubahan sikapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Bojan Hodak  Alfeandra Dewangga 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp