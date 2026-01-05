Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sinyalkan Defisit APBN 2026 Naik, Menkeu Purbaya Pastikan Aman Sesuai UU

Senin, 05 Januari 2026 – 20:06 WIB
Sinyalkan Defisit APBN 2026 Naik, Menkeu Purbaya Pastikan Aman Sesuai UU - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Walaupun terdapat indikasi pelebaran defisit, Purbaya menjamin pengelolaan fiskal tetap berada dalam koridor yang aman.

Purbaya memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah tidak akan menabrak batasan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

"Mungkin agak bergerak sedikit. Kira-kira ke atas, tetapi yang jelas kami amankan, tidak melanggar Undang-undang, jadi aman," kata Purbaya, dikutip Senin (5/1).

Bersamaan dengan itu, Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup positif.

Dia membandingkan situasi sekarang dengan periode sebelumnya yang dianggap lebih menantang, namun kini menunjukkan perbaikan.

Baca Juga:

Optimisme tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja ekonomi terkini yang dinilai lebih menjanjikan.

"Cukup bagus. Dengan keadaan ekonomi yang belum di awal tahun ya, tahun lalu, sekarang harusnya lebih bagus," tuturnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu Purbaya  Menteri Keuangan Purbaya  Defisit APBN 2026  APBN 2026 
BERITA MENKEU PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp