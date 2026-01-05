Sinyalkan Defisit APBN 2026 Naik, Menkeu Purbaya Pastikan Aman Sesuai UU
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Walaupun terdapat indikasi pelebaran defisit, Purbaya menjamin pengelolaan fiskal tetap berada dalam koridor yang aman.
Purbaya memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah tidak akan menabrak batasan hukum yang berlaku.
"Mungkin agak bergerak sedikit. Kira-kira ke atas, tetapi yang jelas kami amankan, tidak melanggar Undang-undang, jadi aman," kata Purbaya, dikutip Senin (5/1).
Bersamaan dengan itu, Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup positif.
Dia membandingkan situasi sekarang dengan periode sebelumnya yang dianggap lebih menantang, namun kini menunjukkan perbaikan.
Optimisme tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja ekonomi terkini yang dinilai lebih menjanjikan.
"Cukup bagus. Dengan keadaan ekonomi yang belum di awal tahun ya, tahun lalu, sekarang harusnya lebih bagus," tuturnya.