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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Siri Kini Bisa Diakses di iPhone

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:06 WIB
Siri Kini Bisa Diakses di iPhone - JPNN.COM
Ilustrasi perangkat iPhone series. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com - Apple mulai membuka akses Siri berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk pengguna iPhone melalui iOS 27 Public Beta.

Artinya, pengguna kini sudah bisa menjajal kemampuan baru Siri, sebelum versi final sistem operasi tersebut dirilis secara resmi pada musim gugur tahun ini.

Program beta publik menjadi momen pertama Apple menghadirkan Siri AI kepada pengguna umum.

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Sebelumnya, fitur tersebut hanya bisa dicoba oleh kalangan pengembang setelah diperkenalkan dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) pada Juni lalu.

Lewat iOS 27, Siri tidak lagi sekadar menjalankan perintah suara sederhana.

Asisten virtual besutan Apple itu kini mampu memahami konteks percakapan, sehingga interaksi terasa lebih alami layaknya menggunakan chatbot AI.

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Kemampuan baru Siri juga mencakup akses ke berbagai data yang tersimpan di perangkat, seperti email, foto, dan pesan, untuk membantu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas tertentu.

Siri, bahkan dapat memahami konten yang sedang tampil di layar, lalu menggabungkannya dengan informasi dari internet agar jawaban yang diberikan lebih relevan.

Apple mulai membuka akses Siri berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk pengguna iPhone melalui iOS 27 Public Beta.

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TAGS   siri  Apple  iPhone  iOS 27 
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