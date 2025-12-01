Sirnas Kudus 2026 Jadi Ajang Pemanasan Juara Seleknas Menjelang Tampil di BAJC

Senin, 04 Mei 2026 – 01:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Sirkuit Nasional (Sirnas) 2026 di Kudus menjadi ujian awal buat pebulu tangkis baru pratama Pelatnas Cipayung.

Tercatat Denis Azzarya (tunggal putra), Jolin Angelia (tunggal putri), Joseph Marcellino Kyta/Joven Farandi (ganda putra), Selsi Josika/Halifia Usni Pratiwi (ganda putri), dan Ikhsan Lintang Pramudya/Salsabila Zahra Aulia (ganda campuran) bakal ditempa.

Pelatih ganda putri pratama Pelatnas Cipayung, Ade Lukas menyebut Sirnas A di Kudus diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pasangan Selsi/Halifia untuk unjuk gigi.

Keduanya dipersiapkan untuk bisa tampil pada ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026 di Jepang pada 26 Juni mendatang.

“Turnamen ini kami manfaatkan untuk memantau performa atlet, khususnya dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih senior.”

“Fokus kami adalah melihat kesiapan dan kemampuan bertanding mereka,” ungkap pelatih kelahiran 8 November 1975 itu.

Sektor ganda putri menyajikan persaingan sengit mengingat pasangan senior macam Gloria Emanuelle Widjaja/Jessica Maya Rismawardani, hingga Pitha Haningtyas Mentari/Sheila Lidia bakal tampil.

Pada edisi sebelumnya pada Sirnas A 2026 di Surabaya tercatat Gloria/Jessica mampu menjadi juara seusai mengatasi perlawanan wakil Pelatnas Cipayung, Jania Novalita Situmorang/Nabila Cahya Permata Ayu dengan skor 21-17, 21-14.