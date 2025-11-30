Sirnas Premier 2025 Berikan Pengalaman Atlet & Ofisial Setara Turnamen Level International Series

Minggu, 30 November 2025 – 22:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengprov PBSI DKI Jakarta siap menggelar Sirkuit Nasional (Sirnas) Premier 2025 yang menjadi rangkaian akhir setelah sebelumnya bergulir di 10 kota.

Ketua Panitia Penyelenggara, Yuan Kartika Putri mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk bisa mensukseskan event yang akan diikuti mulai dari pebulu tangkis usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, hingga dewasa.

Rencananya panitia akan menggunakan dua GOR di Tanjung Priok dan Sunter dengan menggunakan lapangan standar internasional challenge.

“Untuk persiapan kami telah dilakukan semaksimal mungkin. Kami menggunakan lapangan yang biasa digunakan untuk level international challenge.”

“Menurut saya ini sangat luar biasa untuk sekelas Sirnas Premier. Mudah-mudahan atlet yang berlaga bisa menampilkan permainan terbaik serta ofisial serta pelatih merasa nyaman di lokasi pertandingan,” ujar Yuan.

Disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI, Wino Sumarno, pihaknya mendukung penuh ajang Sirnas Premier 2025.

Diharapkan dari ajang ini lahir pebulutangkis generasi penerus Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie sampai Gregoria Mariska Tunjung baru.

“Kami berharap dari Sirnas Premier 2025 ini perkembangan bulu tangkis di Indonesia bisa jauh lebih berkembang.”