Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

SIS Menawarkan Pilihan Warna Baru Suzuki Carry Pickup, Sebegini Harganya

Rabu, 27 Agustus 2025 – 15:29 WIB
SIS Menawarkan Pilihan Warna Baru Suzuki Carry Pickup, Sebegini Harganya - JPNN.COM
Suzuki Carry opsi warna Prime Graphite Grey. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan New Suzuki Carry dengan sentuhan warna Prime Graphite Grey di GIIAS Surabaya 2025.

Pilihan warna baru itu tersedia pada varian New Carry AC/PS baik tipe flat deck maupun wide deck.

Dept. Head 4W Sales PT. SIS Randy R. Murdoko mengatakan perusahaan memahami bahwa setiap pengusaha memiliki karakter dan identitas usahanya masing-masing.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Suzuki menambahkan warna Prime Graphite Grey pada New Carry Pickup.

"Lewat cara ini, konsumen dapat memilih kendaraan niaga yang lebih sesuai dengan citra bisnis mereka,” ujar Randy.

Warna baru Prime Graphite Grey hadir melengkapi pilihan sebelumnya yaitu White, Metallic Silky Silver, dan Real Black.

Baca Juga:

Sebagai informasi, New Suzuki diklaim merupakan kendaraan niaga ringan dengan daya angkut mencapai 1 ton, mesin bertenaga dan irit bahan bakar.

Selain itu, reputasi dari segi durabilitas juga sudah diakui oleh berbagai kalangan pengusaha di Indonesia.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan New Suzuki Carry dengan sentuhan warna Prime Graphite Grey di GIIAS Surabaya 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki carry  Pikap Carry  Suzuki  SIS 
BERITA SUZUKI CARRY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp