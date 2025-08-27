SIS Menawarkan Pilihan Warna Baru Suzuki Carry Pickup, Sebegini Harganya

Rabu, 27 Agustus 2025 – 15:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan New Suzuki Carry dengan sentuhan warna Prime Graphite Grey di GIIAS Surabaya 2025.

Pilihan warna baru itu tersedia pada varian New Carry AC/PS baik tipe flat deck maupun wide deck.

Dept. Head 4W Sales PT. SIS Randy R. Murdoko mengatakan perusahaan memahami bahwa setiap pengusaha memiliki karakter dan identitas usahanya masing-masing.

Oleh karena itu, Suzuki menambahkan warna Prime Graphite Grey pada New Carry Pickup.

"Lewat cara ini, konsumen dapat memilih kendaraan niaga yang lebih sesuai dengan citra bisnis mereka,” ujar Randy.

Warna baru Prime Graphite Grey hadir melengkapi pilihan sebelumnya yaitu White, Metallic Silky Silver, dan Real Black.

Sebagai informasi, New Suzuki diklaim merupakan kendaraan niaga ringan dengan daya angkut mencapai 1 ton, mesin bertenaga dan irit bahan bakar.

Selain itu, reputasi dari segi durabilitas juga sudah diakui oleh berbagai kalangan pengusaha di Indonesia.