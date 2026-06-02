JPNN.com - Otomotif - Mobil

SIS Mengeklaim Minat Terhadap Mobil Hybrid Suzuki Makin Tinggi

Selasa, 02 Juni 2026 – 06:05 WIB
Suzuki Fronx ditampilkan saat press day GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD City Tangerang, Banten. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan mobil baru Suzuki menunjukkan tren positif sepanjang April 2026.

Menariknya, lonjakan tersebut banyak ditopang oleh kuatnya permintaan kendaraan niaga serta meningkatnya minat konsumen terhadap model hybrid.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat penjualan ritel pada April 2026 mencapai 5.965 unit.

Berdasarkan data Gaikindo, angka itu melonjak 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, pengiriman kendaraan dari diler ke konsumen (retail sales) juga mengalami kenaikan signifikan hingga 33 persen dibandingkan Maret 2026.

Secara akumulatif, Suzuki telah menjual 24.991 unit kendaraan sepanjang Januari hingga April 2026.

Capaian tersebut tumbuh 33,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputy 4W Sales & Marketing Director PT SIS Donny Saputra mengatakan peningkatan penjualan tersebut mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap produk Suzuki.

Penjualan mobil baru Suzuki menunjukkan tren positif sepanjang April 2026, yang ditopang dari segmen kendaraan niaga ringan dan permintaan model hybrid

