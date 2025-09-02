Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

SIS Rilis Video Teaser Calon Varian Baru di Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid Kuro?

Selasa, 02 September 2025 – 19:34 WIB
SIS Rilis Video Teaser Calon Varian Baru di Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid Kuro? - JPNN.COM
Teaser calon varian baru mobil hybrid Suzuki. Foto: tangkapan layar Instagram suzuki_id

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis sebuah video teaser calon varian baru dari mobil hybrid mereka.

Video teaser itu diunggah di akun Instagram resmi SIS @Suzuki_id, Selasa (2/9).

Video memperlihatkan tulisan "The Kind of Black, That Makes You Want To Go Black. Kuro"

Baca Juga:

Lalu, video menunjukkan gambar siluet bagian lampu belakang mobil yang identik milik XL7 Hybrid.

Dalam keterangan video tertulis, "Saat malam tiba, ikon baru muncul. Terlahir dalam warna hitam murni, dibangun untuk mencuri perhatian. Bersiaplah untuk kedatangan edisi paling berani kami."

Dengan begitu, disinyalir kuat varian baru itu mengambil basis dari model XL7 Hybrid tipe tertinggi Alpha.

Baca Juga:

Istilah "Kuro" kemungkinan merujuk pada nuansa interior dan eksterior yang sporty dan elegan dengan warna hitam.

Di mana, warna "Kuro" berarti hitam dalam bahasa Jepang.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis sebuah video teaser calon varian baru dari mobil hybrid mereka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Video teaser Suzuki  suzuki xl7 hybrid  Suzuki XL7 Hybrid Kuro  Mobil hybrid Suzuki  Suzuki  Spesifikasi XL7 Hybrid Kuro 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp