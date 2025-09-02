SIS Rilis Video Teaser Calon Varian Baru di Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid Kuro?

Selasa, 02 September 2025 – 19:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis sebuah video teaser calon varian baru dari mobil hybrid mereka.

Video teaser itu diunggah di akun Instagram resmi SIS @Suzuki_id, Selasa (2/9).

Video memperlihatkan tulisan "The Kind of Black, That Makes You Want To Go Black. Kuro"

Lalu, video menunjukkan gambar siluet bagian lampu belakang mobil yang identik milik XL7 Hybrid.

Dalam keterangan video tertulis, "Saat malam tiba, ikon baru muncul. Terlahir dalam warna hitam murni, dibangun untuk mencuri perhatian. Bersiaplah untuk kedatangan edisi paling berani kami."

Dengan begitu, disinyalir kuat varian baru itu mengambil basis dari model XL7 Hybrid tipe tertinggi Alpha.

Istilah "Kuro" kemungkinan merujuk pada nuansa interior dan eksterior yang sporty dan elegan dengan warna hitam.

Di mana, warna "Kuro" berarti hitam dalam bahasa Jepang.