Sisa Honorer Masih Banyak, Apakah Ada Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahap 2?

jpnn.com - JAKARTA – Apakah akan ada pengangkatan PPPK Paruh Waktu tahap 2 untuk para non-ASN atau honorer yang belum diusulkan?

Perlu diketahui, belum semua honorer diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Data yang disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN Aris Windiyanto pada kegiatan BKN Menyapa, Rabu (27/8), jumlah non-ASN yang diusulkan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai 1.230.857.

Jumlah tersebut mencapai 89,8 persen dari total potensi PPPK Paruh Waktu yang jumlahnya 1.370.986.

Di luar itu, masih ada honorer yang memang dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi menyebutkan bahwa dari total 6.133 tenaga honorer, sebanyak 5.533 diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Adapun sekitar 600 lainnya belum dapat diakomodasi akibat kendala administrasi.

Nah, apakah yang 600 non-ASN itu masih punya peluang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu? Apakah ada usulan tahap 2?