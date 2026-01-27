Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sisa Honorer Sebaiknya Dialihkan ke PJLP, Hindari PHK Massal

Selasa, 27 Januari 2026 – 18:33 WIB
Sisa Honorer Sebaiknya Dialihkan ke PJLP, Hindari PHK Massal - JPNN.COM
Masih banyak honorer tidak teramokodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sisa honorer sebaiknya dialihkan ke penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), bukan dirumahkan atau diserahkan kepada pihak ketiga.

Sekretaris jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto mengatakan, sisa honorer yang tidak bisa diangkat PPPK penuh waktu maupun paruh waktu bisa diselamatkan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Caranya dengan memberikan kesempatan kepada sisa honorer ini melalui mekanisme PJLP.

Baca Juga:

"Kalau dengan sistem PJLP, minimal masih bernaung di bawah instansinya dan bukan di bawah pihak ketiga," kata Herlambang kepada JPNN, Selasa (27/1).

Melalui mekanisme PJLP, sisa honorer yang sudah mengabdi sebelum UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diselamatkan.

Dia mengungkapkan, wacana PJLP memberikan semangat baru bagi sisa honorer.

Baca Juga:

Namun, sebaiknya ada surat edaran dari pemerintah, apakah Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kalau ada surat edaran soal PJLP dari KemenPAN-RB atau BKN, pemda mungkin tidak berani melakukan PHK," ucapnya.

Sekjen FHNK2I Tendik Herlambang Susanto menyarankan agar sisa honorer sebaiknya dialihkan ke PJLP untuk menghindari PHK massal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  PPPK  PJLP  tendik 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp