JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Sisa Lima, Asa Juara Indonesia Masih Menyala di Hylo Open 2025

Jumat, 31 Oktober 2025 – 08:49 WIB
Muhammad Shohibul Fikri dan Fajar Alfian menjadi salah satu wakil Indonesia yang tersisa di perempat final Hylo Open 2025. Foto: X/@CGTNSportsScene

jpnn.com - Indonesia masih menjaga peluang untuk meraih gelar juara Hylo Open 2025.

Dari sembilan wakil yang turun di babak 16 besar, lima di antaranya sukses melaju ke perempat final.

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie melanjutkan perjuangannya setelah menaklukkan wakil Taiwan Chi Yu Jen.

Selanjutnya, Jojo -sapaan Jonatan- akan menghadapi Kiran George (India), yang sedang dalam performa menanjak setelah mengalahkan dua nama besar, Srikanth Kidambi (India) dan Toma Junior Popov (Prancis).

Adapun di sektor tunggal putri, terjadi pertemuan menarik antara dua pemain berdarah Indonesia.

Putri Kusuma Wardani, yang berstatus unggulan pertama, akan menantang Keisha Fatimah Azzahra, pebulu tangkis yang kini memperkuat Azerbaijan.

Meski unggul di atas kertas, Putri KW harus tetap waspada karena Keisha baru saja menorehkan kejutan dengan menumbangkan unggulan kelima asal Amerika Serikat, Zhang Bei Wen.

Dari sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri masih menjadi salah satu tumpuan.

Indonesia masih menjaga peluang untuk meraih gelar juara Hylo Open 2025.

