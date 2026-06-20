Sistem Pertahanan Udara Rusia Jatuhkan Drone Ukraina di Fasilitas Minyak Tyumen

Sabtu, 20 Juni 2026 – 22:47 WIB

jpnn.com, MOSKOW - Pasukan kedaruratan Rusia tengah membersihkan puing-puing jatuhan drone militer Ukraina di area kilang minyak Tyumen, Siberia.

Langkah ini dilakukan setelah militer Rusia mengklaim sukses menggagalkan serangan udara jarak jauh yang membidik salah satu pusat pengolahan minyak terbesar mereka, Sabtu (20/6/2026).

Gubernur Alexander Moor mengatakan Ukraina melancarkan serangan drone terhadap kilang minyak di wilayah Tyumen, Siberia, untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai.

Ia mengatakan sistem pertahanan udara berhasil menangkal serangan terhadap kilang minyak Tyumen, salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar Rusia.

"Serangan pesawat nirawak terhadap kilang minyak Tyumen berhasil digagalkan. Personel dari dinas kedaruratan sedang menangani puing-puing yang jatuh di lokasi," kata Moor melalui Telegram.

"Menurut informasi awal, fasilitas tersebut tidak mengalami kerusakan dan para pekerja telah dievakuasi," katanya, menambahkan.

Moor mengatakan terus memantau perkembangan situasi secara langsung.

Wilayah Tyumen di Siberia barat berjarak hampir 2.000 kilometer dari garis depan perang di Ukraina.