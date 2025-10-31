Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Siswa Antusias Mengikuti Gladi TKA 2025 karena Rasakan Banyak Manfaat

Jumat, 31 Oktober 2025 – 16:53 WIB
Siswa Antusias Mengikuti Gladi TKA 2025 karena Rasakan Banyak Manfaat
Kepala BSKAP Kemendikdasmen Toni Toharudin. Foto: Dokumentasi Humas Kemendidasmen

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar gladi Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025.

Siswa pun mengikuti kegiatan tersebut dengan sangat antusias.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen Toni Toharudin menyampaikan pelaksanaan gladi TKA merupakan langkah penting dalam memastikan kesiapan teknis dan mental siswa menghadapi asesmen tersebut.

Menurutnya, gladi TKA menjadi sarana simulasi bagi siswa dan satuan pendidikan agar memahami alur pelaksanaan, sekaligus memastikan kesiapan perangkat dan sistem.

"Kami ingin memastikan pelaksanaan TKA berlangsung lancar, kredibel, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna,” kata Toni Toharudin dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Kegiatan gladi TKA di sejumlah daerah seperti Denpasar, Makassar, Medan, Pontianak, dan Sorong menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta.

Salah satu siswa dari SMA Negeri 9 Denpasar bernama Nika De Helen Merlena Dewi mengungkapkan gladi tersebut membantu dirinya memahami mekanisme pelaksanaan TKA.

“Gladi ini sangat penting karena kami jadi tahu teknisnya, mulai dari login, pengisian soal, hingga mengatasi kendala. Jadi nanti saat pelaksanaan TKA kami lebih siap dan percaya diri,” ujar Nika.

Siswa antusias mengikuti gladi Tes Kompetisi Akademik (TKA) 2025 yang dilaksanakan Kemendikdasmen

