Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Siswa Kelas 8 Bawa 5 Senjata ke Sekolah, Masuk ke 2 Ruangan, Dor Dor, 9 Tewas, 13 Terluka

Kamis, 16 April 2026 – 08:06 WIB
Sekolah Menegah Ayser Calik di Kahramanmaras, Turki, yang menjadi lokasi peristiwa penembakan pada Rabu (15/4) waktu setempat. Foto: Anadolu - Antara

jpnn.com - TURKI goncang dengan penembakan pada sebuah sekolah menengah di Kahramanmaras, Rabu (15/4) waktu setempat.

Insiden itu memakan sembilan korban tewas dan 13 lainnya terluka.

"Enam (dari 13 terluka) dalam kondisi kritis," kata Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci.

Gubernur Kahramanmaras Mukerrem Unluer mengatakan serangan tersebut dilakukan oleh seorang siswa laki-laki kelas 8 di Sekolah Menegah Ayser Calik, dengan alasan yang belum diketahui.

Pelaku membawa senjata api di ranselnya, kemudian menembak secara membabi buta setelah memasuki dua ruangan kelas.

Enam korban luka masih menjalani operasi dan masih dalam kondisi kritis.

"Terduga pelaku tewas dalam peristiwa tersebut," ujar Unluer, tanpa memberi tahu apakah pelaku mengakhiri hidupnya sendiri atau bagaimana.

Gubernur Unluer mengatakan senjata tersebut kemungkinan adalah milik ayah si pelaku, yang merupakan mantan petugas kepolisian. Si pelaku dilaporkan datang ke sekolah membawa lima pucuk senjata api dan tujuh magasin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Turki  penembakan di Turki  Penembakan di sekolah  Senjata  senjata api 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp