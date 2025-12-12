Siswa Korban Insiden Tabrakan Mobil SPPG Bakal Dapat Penanganan Trauma

Jumat, 12 Desember 2025 – 13:31 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya menyatakan siswa korban insiden tabrakan di SDN Kalibaru 01, telah mendapatkan penanganan medis terbaik.

Sony memastikan para korban yang dirawat di Rumah Sakit Koja maupun Cilincing mendapatkan ruangan perawatan terbaik.

BGN juga akan melaksanakan trauma healing bagi para siswa yang terdampak secara psikologis akibat kejadian tersebut.

"Kepada pihak orang tua telah dilakukan pendekatan secara baik dengan empati," kata Sony, Jumat (12/12).

Sony menyatakan penanganan perkara akan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dia pun menegaskan BGN akan siap mendukung proses hukum sesuai ketentuan berlaku.

Menyusul kejadian tersebut, pihak sekolah memutuskan meniadakan kegiatan belajar lantaran sebagian siswa masih mengalami trauma.

"Pihak sekolah telah berkomunikasi dengan orang tua siswa dan hari ini, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena para siswa masih trauma," imbuhnya.