Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Siswa MH Meninggal, Pemkot Tangsel Bereaksi Begini, Silakan Disimak

Minggu, 16 November 2025 – 17:09 WIB
Siswa MH Meninggal, Pemkot Tangsel Bereaksi Begini, Silakan Disimak - JPNN.COM
Kasus bullying atau perundungan. Ilustrasi: ANTARA/Andre Angkawijaya

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengucapkan dukacita atas meninggalnya MH, siswa SMPN 19 untuk wilayah yang sama.

Hal demikian seperti dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Deden Deni yang mewakili Wali Kota Benyamin Davnie.

“Atas nama Wali Kota Tangerang Selatan dan seluruh jajaran Pemerintah Kota, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum," kata Deden mewakili Benyamin Davnie, Minggu (16/11).

Baca Juga:

Deden mengatakan kehilangan seorang anak tentu tidak bisa digantikan oleh apa pun, termasuk kepergian MH.

"Kehilangan seorang anak adalah duka yang tidak dapat diukur," lanjut dia.

MH meninggal dunia pada Minggu ini setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Siswa kelas tujuh SMPN 19 diduga menjadi korban perundungan selama di sekolah, sehingga harus menjalani perawatan di RS Fatmawati. 

Deden menuturkan Pemkot Tangsel berkomitmen melakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak ada lagi kasus perundungan di dalam proses belajar.

Pemkot Tangsel berkomitmen mengevaluasi secara menyeluruh aktivitas di sekolah agar tidak ada lagi kasus perundungan dalam proses belajar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tangsel  Siswa SMPN 19 Tangsel  korban perundungan  Korban Perundungan Meninggal  Pemkot Tangsel 
BERITA TANGSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp