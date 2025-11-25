Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Siswa SD di Pekanbaru Meninggal Diduga Akibat Perundungan

Selasa, 25 November 2025 – 04:00 WIB
Siswa SD di Pekanbaru Meninggal Diduga Akibat Perundungan - JPNN.COM
Perundungan. Ilustrasi: ANTARA/Andre Angkawijaya

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang siswa kelas VI SDN 108 Pekanbaru, Provinsi Riau, meninggal dunia diduga akibat mengalami perundungan di lingkungan sekolahnya.

Polisi menyatakan masih menyelidiki kasus ini.

"Hari ini kami sudah menurunkan tim Unit PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru bersama konselor sekolah serta menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia," kata Kepala Satreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra, Senin (24/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan mengingat perkara ini melibatkan anak di bawah umur dan telah menimbulkan korban jiwa, penyelidikan dilakukan secara sangat hati-hati serta sesuai prosedur perlindungan anak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan MA diduga mengalami dua kali perundungan.

Insiden pertama melibatkan siswa berinisial S, sementara insiden kedua diduga dilakukan siswa lain berinisial F pada pekan lalu.

Baca Juga:

Teman korban sempat melaporkan kejadian itu kepada wali kelas. Namun, keluarga menilai respons sekolah tidak cepat sehingga kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya meninggal.

Bery mengatakan penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru menangani perkara dugaan perundungan anak ini secara profesional dan mendalam.

Seorang siswa kelas VI SDN 108 Pekanbaru, Provinsi Riau, meninggal dunia diduga akibat mengalami perundungan di sekolahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perundungan  Pekanbaru  Riau  Bullying 
BERITA PERUNDUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp