Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Siswa SMA Kesatuan Bangsa Kembali Harumkan Nama Bangsa di Olimpiade Sains Dunia

Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:25 WIB
Siswa SMA Kesatuan Bangsa Kembali Harumkan Nama Bangsa di Olimpiade Sains Dunia - JPNN.COM
Dua siswa SMA Kesatuan Bangsa meraih prestasi di ajang olimpiade sains dunia yaitu International Physics Olympiad (IPhO) dan International Olympiad in Informatics (IOI) 2025. Foto dok. SMA Kesatuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Dua siswa SMA Kesatuan Bangsa ikut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mereka meraih prestasi di ajang olimpiade sains dunia yaitu International Physics Olympiad (IPhO) dan International Olympiad in Informatics (IOI) 2025.

 "Alhamdulillah, prestasi ini membanggakan dan semoga memacu siswa lainnya untuk meraih prestasi setinggi-tingginya," kata Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Husen Abdillah, Jumat (15/8).

Pada kedua ajang tersebut, dua siswa SMA Kesatuan Bangsa yaitu Gusti Komang Abhika Atmaja memperkuat tim International Physics Olympiad dan Hanif Achdan Pietoyo di tim International Olympiad in Informatics.

Baca Juga:

Hasilnya, pada kompetisi fisika pelajar paling bergengsi IPhO yang dilaksanakan di Perancis, 18-24 Juli 2025, Abhika meraih gelar honorable mention. Sementara Hanif, mendapatkan perunggu dalam kompetisi IOI yang digelar di Bolivia 27 Juli hingga 3 Agustus 2025.

Husen menyebutkan, Hanif dan Abhika memperoleh tiket mewakili Indonesia dalam IPhO dan IOI setelah mencatatkan prestasi di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) berturut-turut, yaitu di tahun 2023 dan 2024 pada cabang komputer dan fisika. 

"Menjadi pemenang OSN tidak menjamin posisi sebagai perwakilan, mereka tetap harus melewati serangkaian pelatihan dan seleksi bertahap yang dilakukan oleh Puspresnas," ungkapnya.

Baca Juga:

Sebelum berlaga di IPhO, Abhika selain mendapatkan serangkaian pelatihan juga mengikuti ajang pemanasan berupa APhO yaitu ajang kompetisi fisika Asia yang diselenggarakan pada 4-12 Mei 2025 di Arab Saudi. 

Pada kompetisi itu Abhika juga meraih honorable mention atau setara juara harapan dari 333 peserta dari 90 negara. 

Siswa SMA Kesatuan Bangsa kembali mengharumkan nama bangsa di Olimpiade Sains Dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMA Kesatuan Bangsa  IPHo  IOI 2025  olimpiade sains dunia 
BERITA SMA KESATUAN BANGSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp