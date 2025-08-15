Siswa SMA Kesatuan Bangsa Kembali Harumkan Nama Bangsa di Olimpiade Sains Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Dua siswa SMA Kesatuan Bangsa ikut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mereka meraih prestasi di ajang olimpiade sains dunia yaitu International Physics Olympiad (IPhO) dan International Olympiad in Informatics (IOI) 2025.

"Alhamdulillah, prestasi ini membanggakan dan semoga memacu siswa lainnya untuk meraih prestasi setinggi-tingginya," kata Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Husen Abdillah, Jumat (15/8).

Pada kedua ajang tersebut, dua siswa SMA Kesatuan Bangsa yaitu Gusti Komang Abhika Atmaja memperkuat tim International Physics Olympiad dan Hanif Achdan Pietoyo di tim International Olympiad in Informatics.

Hasilnya, pada kompetisi fisika pelajar paling bergengsi IPhO yang dilaksanakan di Perancis, 18-24 Juli 2025, Abhika meraih gelar honorable mention. Sementara Hanif, mendapatkan perunggu dalam kompetisi IOI yang digelar di Bolivia 27 Juli hingga 3 Agustus 2025.

Husen menyebutkan, Hanif dan Abhika memperoleh tiket mewakili Indonesia dalam IPhO dan IOI setelah mencatatkan prestasi di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) berturut-turut, yaitu di tahun 2023 dan 2024 pada cabang komputer dan fisika.

"Menjadi pemenang OSN tidak menjamin posisi sebagai perwakilan, mereka tetap harus melewati serangkaian pelatihan dan seleksi bertahap yang dilakukan oleh Puspresnas," ungkapnya.

Sebelum berlaga di IPhO, Abhika selain mendapatkan serangkaian pelatihan juga mengikuti ajang pemanasan berupa APhO yaitu ajang kompetisi fisika Asia yang diselenggarakan pada 4-12 Mei 2025 di Arab Saudi.

Pada kompetisi itu Abhika juga meraih honorable mention atau setara juara harapan dari 333 peserta dari 90 negara.