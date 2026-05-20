Siswa SMAN 28 Jakarta Antusias Sambut “Program KEJAR” Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) 2026 yang digelar Bank Jakarta bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mendapat sambutan positif dari para siswa SMAN 28 Jakarta.

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar, sekaligus memberikan manfaat untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Salah satu siswi kelas XI SMAN 28 Jakarta, Zahwa Azalea Reza mengaku antusias mengikuti program tersebut.

Menurut dia, kegiatan KEJAR DKI Jakarta memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya pengelolaan keuangan di kalangan pelajar.

“Program ini sangat bagus karena membuat kami lebih memahami pentingnya menabung dan mengatur uang sejak sekarang. Jadi, kami bisa belajar lebih disiplin dalam menggunakan uang,” ujar Zahwa.

Dia menilai melalui program itu para siswa dapat lebih memahami bagaimana manfaat menabung untuk masa depan.

Termasuk program-program yang diberikan dari Bank Jakarta kepada para pelajar.

"Ya, pastinya selama ini aku tahunya menabung itu hanya menyimpan uang di bank, ternyata lebih dari itu. Banyak program-program yang diberikan oleh bank kepada para nasabah,” kata dia.