Siswa SMAN 48 Jakarta Belajar Sensor Cuaca IoT Lewat Program U-DETECT

jpnn.com, JAKARTA - PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur), perusahaan wealth tech berizin OJK, bersama PT Insight Investments Management (IIM) dan U-Inspire Indonesia menggelar program edukasi sains dan teknologi bertajuk Jakarta Weather Detective (U-DETECT Jakarta) di SMAN 48 Jakarta pada 17 Juni 2026.

Program ini menjadi bagian dari komitmen ketiga pihak dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan melalui pendidikan, teknologi, dan investasi.

Melalui U-DETECT Jakarta, para murid diajak memahami isu perubahan iklim, fenomena Urban Heat Island (UHI), serta pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pemantauan lingkungan.

"Program ini menunjukkan bahwa investasi dapat menciptakan nilai yang melampaui aspek finansial," kata Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur), Stefanus Dennis Winarto dalam keterangannya dikutip Jumat (19/6).

Sebanyak 30 murid SMAN 48 Jakarta yang terbagi dalam 15 kelompok mengikuti kegiatan ini.

Mereka mempelajari cara kerja sensor cuaca, mengumpulkan data suhu dan kelembaban secara real-time, serta menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal dan sekolah.

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Dengan pendekatan citizen science, siswa berperan sebagai “detektif cuaca” yang tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terlibat langsung dalam observasi dan pengolahan data mikroklimat.

Sebanyak 15 sensor cuaca ditempatkan di rumah siswa dan satu titik di lingkungan sekolah untuk menghasilkan data lingkungan yang lebih representatif.