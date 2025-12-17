Siswa SMP Ini Tak Ganti Sepatu Sejak 5 SD, Kini Bisa Nabung untuk Beli Berkat MBG

Rabu, 17 Desember 2025 – 20:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu siswi penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) Iik Ramadani mengungkapkan program prioritas pemerintah tersebut sangat membantunya menghemat uang jajan.

Iik menyebut kehadiran makan siang gratis di sekolah membuatnya tidak perlu menghabiskan seluruh uang jajan untuk membeli makanan.

Meskipun uang saku hariannya tidak besar, Iik bisa menyisihkan sebagian uang pemberian orang tuanya untuk ditabung guna keperluan lain.

"(sisanya) kadang Rp 5 ribu atau Rp 3 ribu," kata Iik, siswa kelas VII di SMPN 1 Taman Sari, Bogor, Selasa (16/12).

Iik memilih jalan kaki untuk berangkat ke sekolah yang biasa ditempuh dengan durasi 10 menit, guna bisa menabung harian lebih banyak.

Tabungan tersebut rupanya memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai oleh Iik dalam waktu dekat.

Baca Juga: Prabowo Jenguk Siswa dan Guru Korban Mobil MBG

Dia berencana menggunakan uang yang terkumpul untuk membeli kebutuhan sekolah yang sudah lama tidak diperbaruinya.

"Mau beli peralatan sekolah, sama beli sepatu," ungkap Iik mengenai rencananya.