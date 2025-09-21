Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Siswa SMP Negeri 249 Jakarta Juara I Lomba Pidato Bahasa Inggris 2025

Minggu, 21 September 2025 – 08:07 WIB
Siswa SMP Negeri 249 Jakarta Juara I Lomba Pidato Bahasa Inggris 2025
Perwakilan siswa SMPN 249 Jakarta dan guru pendamping pada Kompetisi Bahasa Inggris 2025/2026 Succeed The Deep Learning Through Junior High School English Competition 2025. Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Dewa Ruci, siswa SMP Negeri 249 Jakarta, berhasil meraih juara I lomba pidato Bahasa Inggris (Speech Contest) 2025 tingkat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Adapun juara II Speech Contest 2025 atas nama Michael Uegene Anchery dari SMP Negeri 108 Jakarta.

Juara III ditempati Queen Arva Fidela dari SMP Negeri 45 Jakarta.

Kompetisi atau lomba pidato Bahasa Inggris 2025 tingkat SMP ini dilakukan berjenjang, yang terbagi dalam dua klaster, yakni siswa SMPN negeri dan SMP swasta.

Juara 1 dan 2 dari sekolah negeri dan juara 1 dan 2 dari sekolah swasta pada tingkat Kecamatan Cengkareng akan masuk ke babak semifinal atau tingkat wilayah Jakarta Barat yang dijadalkan digelar pada 27 September 2025.

Dengan demikian, Dewa Ruci dari SMPN 249 Jakarta dan Michael Uegene Anchery dari SMP Negeri 108 Jakarta akan mewakili SMP negeri se-Kecamatan Cengkareng pada babak semifinal.

Selanjutnya, juara I dan II pada masing-masing wilayah nantinya akan masuk ke babak final atau tingkat Provinsi DKI Jakarta pada 11 Oktober 2025.

Kompetisi Pidato Bahasa Inggris ini diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, khususnya dalam berpidato.



