Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siswa Terima MBG Fresh Lima Hari, 3B dan Siswa di Daerah 3T Menu Kering

Selasa, 31 Maret 2026 – 15:31 WIB
Siswa Terima MBG Fresh Lima Hari, 3B dan Siswa di Daerah 3T Menu Kering - JPNN.COM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa distribusi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disesuaikan dengan jenis dan ketahanan pangan.

Untuk siswa sekolah, kata Nanik, distribusi makanan segar dilakukan selama lima hari dalam sepekan guna menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

“Makanan fresh food dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah,” kata Nanik di Jakarta, Selasa (31/3).

Sementara untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B, mekanisme distribusi tetap berjalan seperti skema yang berlaku hingga hari Sabtu.

“Untuk 3B, mekanisme pendistribusiannya seperti biasa sampai hari Sabtu,” tutur Nanik.

Nanik menambahkan, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dalam program MBG.

Di wilayah tersebut, distribusi difokuskan pada bahan pangan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks agar lebih mudah disimpan dan disalurkan.

"Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan,” pungkas Nanik. (jpnn)

BGN atur distribusi MBG, siswa terima makanan segar selama lima hari, wilayah 3T dapat menu kering.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BGN  Badan Gizi Nasional  MBG  Daerah 3T  makanan kering 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp