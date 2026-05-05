Siswi SD Kelas 4 Diduga Jadi Korban Pemerkosaan, Pelaku Berkedok Ojol

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang siswi kelas 4 SD berinisial PS (12) diduga menjadi korban pemerkosaan oleh pria tak dikenal di kawasan Jalan Karang Sari Kecamatan Gandus Palembang, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Peristiwa tersebut bermula saat korban berpamitan untuk menonton hiburan tari India bersama teman-temannya pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Ayah korban, Amri Ansori (34) menerangkan saat itu sang anak didatangi seorang pria yang memakai jaket ojek online dan menawarkan tumpangan ke lokasi acara dengan iming-iming uang.

"Teman anak saya sempat menolak, tetapi pelaku terus membujuk hingga akhirnya anak saya ikut. Teman anak saya ketakutan dan langsung pulang melapor ke ibunya," ungkap Amri, Selasa (5/4).

Begitu mendengar kabar buruk tersebut, Amri bergegas mencari anaknya ke lokasi acara. Namun, ia tidak menemukan sang anak.

Pada pukul 21.00 WIB dalam perjalanan pulang Amri melihat putrinya tengah berjalan kaki sendirian dalam kondisi lemas dan tampak sangat ketakutan.

"Waktu ditemukan anak saya hanya diam. Baru setelah tiba di rumah dia berani terbuka dan cerita kalau sudah diperkosa," kata Amri.

Amri kemudian membawa sang anak ke bidan terdekat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami pendarahan serius dan harus menjalani tindakan operasi.