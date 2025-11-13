Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Siswi SMA Tangerang yang Hilang Ditemukan di TIM, Sempat Terekam CCTV Hotel

Kamis, 13 November 2025 – 09:39 WIB
Ilustrasi siswi SMA hilang sudah ditemukan. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com - Siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Kota Tangerang, Banten berinisial MG (16) yang hilang sejak sepekan lalu telah ditemukan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menyebut polisi berhasil menemukan remaja perempuan yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak awal November 2025 itu.

Korban ditemukan polisi dalam keadaan selamat di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/11/2025) sekitar pukul 15.56 WIB.

Setelah ditemukan, personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota memberikan pendampingan psikologis kepada korban.

"Korban sudah dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pendampingan psikologis," kata Kombes Raden Muhammad Jauhari di Tangerang Kamis (13/11/2025).

Polres Metro Tangerang Kota melalui Unit PPA Satreskrim telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan visum et repertum terhadap korban.

Pemeriksaan psikologis untuk memastikan kondisi kejiwaan korban pascakejadian dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 332 KUHP.

Dia menjelaskan penyelidikan kasus itu dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/1737/XI/2025/PMJ/Restro Tng Kota tanggal 6 November 2025.

Siswi SMA asal Tangerang berinisial MG (16) yang hilang sepekan ditemukan di Cikini, Jakarta Pusat. Gadis remaja itu sempat terekam CCTV hotel naik ojol.

