Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Siswi SMA Tangerang yang Hilang Terdeteksi di Manggarai

Rabu, 12 November 2025 – 14:40 WIB
Siswi SMA Tangerang yang Hilang Terdeteksi di Manggarai - JPNN.COM
Ilustrasi siswi SMA hilang. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya berhasil mendeteksi keberadaan siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, berinisial MG (16) yang dilaporkan hilang tanpa jejak selama sepekan.

Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Awaludin Kanur menyebut saat ini pihaknya telah mendapat informasi keberadaan siswi SMA yang hilang tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan melalui saluran ponsel yang dibawa oleh siswi itu, terdeteksi berada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

"Dapat informasi bahwa kebetulan HP siswi itu hidup, makanya kami langsung ke sana. Kebetulan sempat komunikasi hidup dan dari hasil lidik ada di sana daerah Manggarai," tuturnya.

Dia menyebut jajaran kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi sekaligus pelapor dari pihak keluarga serta pihak sekolah yang terakhir melihatnya sebelum dilaporkan hilang.

"Dapat informasi di daerah Manggarai. Sekarang lagi coba dicari, dilidik di sana," ujar Kompol Awaludin.

Baca Juga:

Menanggapi isu keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir atau penculikan pada kasus kehilangan siswi ini, Awaludin tidak mau berspekulasi.

Dia menegaskan bahwa jajarannya kini tengah fokus menyelidiki keberadaan dari siswi SMA itu.

Tim Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mendeteksi siswi SMA asal Tangerang yang hilang berada di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Siswi SMA  siswi sma hilang  Tangerang  Manggarai  Penculikan  Polres Metro Tangerang Kota 
BERITA SISWI SMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp