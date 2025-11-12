Siswi SMA Tangerang yang Hilang Terdeteksi di Manggarai

jpnn.com - Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya berhasil mendeteksi keberadaan siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, berinisial MG (16) yang dilaporkan hilang tanpa jejak selama sepekan.

Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Awaludin Kanur menyebut saat ini pihaknya telah mendapat informasi keberadaan siswi SMA yang hilang tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan melalui saluran ponsel yang dibawa oleh siswi itu, terdeteksi berada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan.

"Dapat informasi bahwa kebetulan HP siswi itu hidup, makanya kami langsung ke sana. Kebetulan sempat komunikasi hidup dan dari hasil lidik ada di sana daerah Manggarai," tuturnya.

Dia menyebut jajaran kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi sekaligus pelapor dari pihak keluarga serta pihak sekolah yang terakhir melihatnya sebelum dilaporkan hilang.

"Dapat informasi di daerah Manggarai. Sekarang lagi coba dicari, dilidik di sana," ujar Kompol Awaludin.

Menanggapi isu keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir atau penculikan pada kasus kehilangan siswi ini, Awaludin tidak mau berspekulasi.

Dia menegaskan bahwa jajarannya kini tengah fokus menyelidiki keberadaan dari siswi SMA itu.