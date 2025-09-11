Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Siswi SMAN 4 Pekanbaru Hilang di Hutan, Ditemukan 2 Hari Kemudian, Begini Kondisinya

Kamis, 11 September 2025 – 18:19 WIB
Siswi SMAN 4 Pekanbaru Hilang di Hutan, Ditemukan 2 Hari Kemudian, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Korban setelah ditemukan dan dievakuasi tim Basarnas. Foto: Basarnas Pekanbaru.

jpnn.com, PEKANBARU - Siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru bernama Tri Nurhayati, 17, yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru sejak Selasa (9/9/2025) sore akhirnya ditemukan.

Dia ditemukan pada Kamis (11/9/2025) pagi dalam kondisi selamat. Nurhayati diduga mengalami hipotermia

Kejadian bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan sakit.

Baca Juga:

Ia sempat menolak tawaran temannya untuk pulang bersama, dengan alasan akan dijemput ibunya.

Namun, saat ibunya datang menjemput pukul 16.30 WIB, korban sudah tidak berada di lokasi.

Pencarian pertama dilakukan keluarga, guru, hingga teman-teman sekolah korban di sekitar SMP 8 Pekanbaru, termasuk ke sebuah gubuk yang biasa ditempati abangnya.

Baca Juga:

Namun hasilnya nihil. Hingga malam hari, keberadaan Tri tetap tidak diketahui.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 4 Pekanbaru, Zulfadli, menyebut hilangnya Tri sangat membingungkan.

Siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru Tri Nurhayati, 17, yang dilaporkan hilang di hutan Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru sejak Selasa (9/9/2025) sore akhirnya ditemukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Siswi SMP di Pekanbaru Hilang  hutan Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru  Pekanbaru  Riau  Orang Hilang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp