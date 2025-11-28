Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Siti Fauziah Dilantik Jadi Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama di MPR RI

Jumat, 28 November 2025 – 22:08 WIB
Siti Fauziah resmi dilantik sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani resmi melantik Siti Fauziah sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat dan dipandu Ketua MPR Ahmad Muzani, Siti Fauziah mengucap sumpah.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Siti Fauziah.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” lanjutnya.

Setelah mengucap sumpah dan menandatangani berita acara pelantikan, Siti Fauziah resmi menjabat sebagai Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Utama.

Dia merupakan orang pertama di Indonesia yang menduduki jabatan tersebut, sekaligus menandai langkah strategis MPR dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan.

Siti Fauziah yang akrab disapa Ibu Titi menyampaikan posisi ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN di lingkungan MPR.

“Saya ingin mengembangkan ASN yang ada di MPR agar bisa lebih berkembang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

