Siti Fauziah Serukan Kepedulian Kepada Korban Bencana Alam di Aceh, Sumbar, dan Sumut

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengingatkan pentingnya silaturahmi yang bisa mengurangi jurang perbedaan, mendekatkan yang jauh, menjaga kurukunan dan meningkatkan persatuan juga kesatuan.

Dia juga mengajak masyarakat menjadikan silaturahmi sebagai kesempatan untuk saling membantu, seperti kepada warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).

Wanita yang akrab disapa Bu Titi itu menyampaikan hal tersebut saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar MPR bekerja sama dengan Persatuan Wanita Lampung (Perwala).

Kegiatan tersebut berlangsung di Bandar Lampung, Minggu (7/12).

Menurut Ibu Titi, dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang bisa menimbulkan kesalahpahaman hingga rasa tidak suka.

Jika tidak segera diatasi, kesalahpahaman itu dapat menyebabkan pertengkaran bahkan putusnya tali persaudaraan.

"Silaturahmi bisa memupuk subur rasa saling pengertian, serta memperbaiki hubungan yang kurang harmonis. Silaturahmi juga mampu melahirkan empati satu dengan yang lain. Bahkan menjamin hubungan yang lebih baik ke depannya," ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Dalam hubungan yang lebih luas seperti kehidupan berbangsa dan bernegara, lanjut dia, silaturahmi turut menciptakan kuatnya persatuan.